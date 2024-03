Stand: 20.03.2024 08:33 Uhr Unfall mit Propangas-Lkw - Stau auf A2 bei Braunschweig

Nach einem Unfall mit einem Gefahrguttransport ist die A2 zwischen der Abfahrt Braunschweig-Hafen und dem Kreuz Braunschweig Nord in Richtung Berlin derzeit gesperrt. Nach Polizeiangaben war am Mittwochmorgen ein Kleintransporter auf einen mit Propangas beladenen Sattelzug aufgefahren. Dabei sei der Sattelzug leicht beschädigt worden, so eine Polizeisprecherin. Einsatzkräfte der Feuerwehr sind zur Stunde noch im Einsatz, um eine eingeklemmte Person zu befreien. Wegen der Bergungsarbeiten bildet sich ein längerer Stau.

