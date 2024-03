Stand: 20.03.2024 12:42 Uhr Unfall mit Propangas-Lkw - A2 bei Braunschweig wieder frei

Nach einem Unfall mit einem Gefahrguttransporter ist die A2 bei Braunschweig Richtung Berlin wieder freigegeben. Nach Polizeiangaben war es am Mittwochmorgen gegen 7 Uhr zu mehreren Auffahrunfällen zwischen zwei Kleintransportern und zwei Lastwagen gekommen. Grund könnte ein Rückstau gewesen sein, teilte die Autobahnpolizei mit. Einer der Kleintransporter war auf einen mit Propangas beladenen Sattelzug aufgefahren. Dabei sei der Sattelzug nur leicht beschädigt worden, so ein Polizeisprecher. Gas sei nicht ausgetreten, aber die Feuerwehr musste zunächst prüfen, ob sie das explosive Propangas abpumpen muss. Das war laut Polizei am Ende nicht notwendig, so dass der Gefahrguttransporter schließlich abgeschleppt werden konnte. Der Fahrer des Kleintransporters war bei dem Zusammenstoß eingeklemmt worden. Feuerwehrleute mussten ihn aus dem Wrack befreien. Der Fahrer wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Insgesamt wurden drei Personen verletzt. Während der Bergungsarbeiten war die A2 mehrere Stunden lang gesperrt. Es bildeten sich auch auf den Umleitungsstrecken lange Staus.

