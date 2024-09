Stand: 30.09.2024 09:14 Uhr Unfall mit Pferdetransporter: Stau auf A2 bei Braunschweig

Ein Kleintransporter ist am Montagmorgen samt Pferdeanhänger auf der Autobahn 2 verunglückt. Wie die Polizei mitteilte, war das Gespann zwischen Braunschweig-Watenbüttel und Braunschweig-Hafen von der Fahrbahn abgekommen und in einen Graben gefahren. Zwei der vier Pferde entwischten. Sie konnten aber nach kurzer Zeit wieder eingefangen werden. Das Fahrzeug wird derzeit geborgen, um die Tiere kümmert sich das Veterinäramt. Wegen der Bergungsarbeiten ist auf der Autobahn 2 in Richtung Braunschweig nur eine Spur frei. Der Verkehr staut sich auf bis zu sieben Kilometer Länge.

