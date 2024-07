Stand: 30.07.2024 13:50 Uhr Unfall mit 3,8 Promille: Zeuge verfolgt betrunkenen Fahrer

Ein 74-jähriger Mann soll am Montagabend in Helmstedt betrunken gegen ein geparktes Auto und dann weitergefahren sein. Wie die Polizei Wolfsburg am Dienstag mitteilte, hatte ihn ein Zeuge dabei beobachtet. Dieser fuhr dem Autofahrer hinterher, stellte ihn zur Rede und fuhr mit ihm zurück zum Unfallort. Kurz darauf stieg der 74-Jährige den Angaben zufolge jedoch wieder in sein Fahrzeug und fuhr los. Erneute folgte der Zeuge ihm und kontaktierte währenddessen die Polizei. Die Beamten konnten mithilfe des Kennzeichens die Anschrift des Fahrers ermitteln. Laut Polizei gab der 74-Jährige den Unfall zu und ließ freiwillig einen Alkoholtest durchführen - dieser ergab 3,84 Promille. Die Polizisten entzogen dem 74-Jährigen den Führerschein und leiteten ein Strafverfahren gegen ihn ein.

