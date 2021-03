Stand: 24.03.2021 12:18 Uhr Unfall im Parkhaus: Fahrerin stirbt, Beifahrer verletzt

Eine älteres Ehepaar ist am Mittwoch in Braunschweig in einem Parkhaus verunglückt - die Frau war sofort tot. Laut Feuerwehr waren die beiden auf dem Weg zur Corona-Impfung und wollten ihr Auto in dem Parkhaus nahe dem Impfzentrum parken. Als die Fahrerin am Eingang des Parkhauses ein Parkticket am Automaten ziehen wollte, lehnte sie sich dazu aus dem Fenster des Wagens, ihr Fuß verhakte sich dabei offenbar am Gaspedal. Das Auto schoss daraufhin mit hoher Geschwindigkeit geradeaus gegen eine Betonwand. Die 78-Jährige sei durch die Wucht des Aufpralls im Fahrzeug eingeklemmt worden. Feuerwehrleute befreiten sie aus dem Wrack, trotz sofortiger Wiederbelebungsmaßnahmen starb die Frau aber noch im Parkhaus. Ihr Mann habe nur leichte Verletzungen erlitten, müsse aber seelsorgerisch betreut werden, heißt es von der Feuerwehr. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.

