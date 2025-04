Stand: 24.04.2025 11:20 Uhr Unfall beim Abbiegen: Zwölfjähriger Radfahrer schwer verletzt

In der Gemeinde Cremlingen (Landkreis Wolfenbüttel) ist am Mittwochnachmittag ein zwölfjähriger Radfahrer mit einem Auto zusammengeprallt. Wie die Polizei Wolfenbüttel am Donnerstag mitteilte, war der Junge auf einer Landstraße zwischen Hordorf und Scheppau unterwegs. Als der 38-jährige Autofahrer hinter ihm zum Überholen ansetzte, scherte der Zwölfjährige nach links aus, um in den angrenzenden Wald abzubiegen. Dabei erfasste ihn der Autofahrer mit seinem Wagen. Der Junge wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 24.04.2025 | 09:30 Uhr