Unfall bei Gifhorn: Mann tot, Kind lebensgefährlich verletzt Stand: 19.12.2020 09:19 Uhr Am Freitag ist ein 57-Jähriger bei einem Autounfall in Groß Oesingen (Landkreis Gifhorn) ums Leben gekommen. Ein neun Jahre altes Kind wurde schwer verletzt.

Laut Polizei waren drei Autos an dem Unfall beteiligt. Ein 58-Jähriger war demnach mit seinem Kleintransporter auf der B4 am Nachmittag in den Gegenverkehr geraten. Er stieß mit dem Wagen eines 22-Jährigen zusammen und prallte daraufhin frontal in ein weiteres Auto. Der Fahrer dieses Autos starb an der Unfallstelle. In dem Auto saßen außerdem eine 55 Jahre alte Beifahrerin und ein neun Jahre altes Kind. Die Frau wurde schwer verletzt, das Mädchen lebensgefährlich.

Weitere Menschen bei Unfall verletzt

Der 57-jährige mutmaßliche Unfallverursacher wurde ebenfalls schwer verletzt, sein 19 Jahre alter Beifahrer leicht. Der 22-jährige Fahrer des Wagens, mit dem der Kleintransporter zuerst kollidiert war, erlitt laut Polizei auch leichte Verletzungen. Die Fahrbahn war mehrere Stunden gesperrt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauerten am Sonnabend an.

