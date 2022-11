Stand: 05.11.2022 09:46 Uhr Unfall auf der B4: Pkw-Fahrer stirbt bei Zusammenstoß mit Lkw

Im Landkreis Goslar ist bei einem schweren Verkehrsunfall ein Mann ums Leben gekommen. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war der Mann am Freitagvormittag mit seinem Wagen auf der Bundesstraße 4 bei Bad Harzburg in Richtung Torfhaus unterwegs. Auf Höhe des Gabbro-Steinbruchs geriet das Fahrzeug aus ungeklärter Ursache nach links in den Gegenverkehr und prallte frontal mit einem entgegen kommenden Lastkraftwagen zusammen. Der Pkw fing Feuer und brannte aus. Der Fahrer konnte nur noch tot aus seinem Wagen geborgen werden. Die Ermittlungen zur Klärung der Identität dauerten am Freitagabend laut Polizei an. Der Lkw-Fahrer aus dem Kreis Dithmarschen kam leicht verletzt in das Krankenhaus in Goslar. Die Polizei schätzt den Schaden auf mindestens 300.000 Euro. Die Bundesstraße war mehr als zehn Stunden gesperrt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 05.11.2022 | 08:00 Uhr