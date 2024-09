Stand: 11.09.2024 13:32 Uhr Unfall auf B4 bei Braunschweig: 19-Jährige in Gegenverkehr geraten

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 4 bei Braunschweig sind am Mittwochmorgen drei Menschen schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei war eine 19-jährige Autofahrerin an der Brücke über den Mittellandkanal am Übergang zur A391 in den Gegenverkehr geraten. Dort stieß sie mit zwei Autos zusammen. Die junge Frau wurde lebensgefährlich verletzt. Zwei weitere Beteiligte erlitten schwere Verletzungen. Eine Person konnte laut der Feuerwehr bereits durch Ersthelfer versorgt werden, bevor die Rettungsdienste eintrafen. Die beiden anderen Unfallopfer musste die Feuerwehr aus ihren Autos befreien, hieß es. Die drei Verletzten kamen Krankenhäuser in Braunschweig, Gifhorn und Wolfenbüttel. Die Stadtautobahn und die B4 mussten gesperrt werden. Die Ausweichstrecken waren überlastet, im Berufsverkehr kam es zu langen Staus.

