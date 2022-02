Unfall auf B243 bei Seesen fordert zweites Todesopfer Stand: 10.02.2022 14:36 Uhr Nach dem Zusammenstoß eines Autos mit einem Kleinbus in Seesen (Landkreis Goslar) ist der 19 Jahre alte Fahrer des Pkw im Krankenhaus gestorben.

Laut Polizei sei er am Mittwochabend in einer Klinik seinen schweren Verletzungen erlegen. Zuvor war eine 51 Jahre alte Frau bei dem Zusammenstoß auf der Bundesstraße 243 ums Leben gekommen. Sie saß als Beifahrerin in dem Auto. Eine 20-jährige Mitfahrerin auf der Rückbank befindet sich der Polizeimeldung zufolge nicht mehr in Lebensgefahr. Der 28 Jahre alte Fahrer des Kleinbusses und sein 21-jähriger Beifahrer erlitten bei der Kollision ebenfalls schwere Verletzungen. Sie sollen sich demnach auf dem Weg der Besserung befinden.

Riskantes Überholmanöver?

Das Auto war laut Polizei an einer Autobahnunterführung in den Gegenverkehr geraten und frontal gegen den Kleinbus geprallt. Die Polizei geht aktuell davon aus, dass der 19-Jährige zu schnell fuhr und trotz unklarer Verkehrslage ein anderes Fahrzeug überholen wollte. Die Bundesstraße 243 war nach dem Unfall mehrere Stunden gesperrt. Inzwischen hat die Staatsanwaltschaft Braunschweig die Ermittlungen übernommen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 10.02.2022 | 15:00 Uhr