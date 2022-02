Stand: 09.02.2022 12:28 Uhr Unfall auf B243 bei Seesen: Ein Toter, vier Schwerverletzte

Im Landkreis Goslar ist es am Mittwochmorgen auf der Bundesstraße 243 zu einem tödlichen Unfall gekommen. Laut Polizei war ein Autofahrer in Seesen zwischen Rhüden und Bornhausen mit seinem Wagen auf die Gegenfahrbahn gefahren. Dort stieß er mit einem Transporter frontal zusammen. Die Beifahrerin im Auto verstarb noch an der Unfallstelle. Der Fahrer, eine weitere Mitfahrerin sowie zwei Männer im Transporter erlitten schwere Verletzungen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 09.02.2022 | 13:30 Uhr