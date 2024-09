Stand: 17.09.2024 11:43 Uhr Unfall mit Brautpaar: Hochzeitskorso behindert Rettungseinsatz

Auf der Autobahn 39 bei Wolfsburg ist am Sonntag ein Hochzeitsauto auf ein anderes Auto aufgefahren. Bei dem Unfall wurden laut Polizei drei Menschen aus dem Hochzeitsauto schwer verletzt, darunter auch das Brautpaar. Eine weitere Person erlitt leichte Verletzungen. Ein älteres Ehepaar im zweiten Unfallauto wurde ebenfalls schwer verletzt. Laut Polizei gerieten beide Fahrzeuge ins Schleudern, überschlugen sich und landeten im Seitenbereich der Autobahn. Hinter dem Hochzeitsauto fuhren etwa 50 Fahrzeuge im Konvoi. Laut Polizei störten sie den Rettungseinsatz massiv: Einige hielten demnach direkt hinter der Unfallstelle an, andere fuhren vorbei und wendeten an der nächsten Ausfahrt, um dann auf dem Seitenstreifen der Gegenfahrbahn anzuhalten. Einige Hochzeitsgäste seien quer über alle Fahrstreifen der Autobahn gelaufen und hätten dabei auch die Mittelleitplanke überstiegen, so die Polizei. Sie musste die A39 deshalb in beide Richtungen sperren. Die beiden Unfallautos wurden abgeschleppt und als Beweise sichergestellt. Laut Polizei entstand ein Schaden von etwa 70.000 Euro.

