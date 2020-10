Stand: 19.10.2020 14:40 Uhr Unfall auf A39: Zwei Kinder und Eltern bei Unfall verletzt

Eine vierköpfige Familie mit zwei Kleinkindern ist bei einem Autounfall auf der Autobahn 39 in Braunschweig verletzt worden. Der 37 Jahre alte Fahrer des Autos habe am Sonntagabend gegen 22 Uhr auf regennasser Straße die Kontrolle über seinen Wagen verloren, teilte die Polizei am Montag mit. Ersten Erkenntnissen nach fuhr er zu schnell. Das Auto rutschte erst gegen die rechte und dann gegen die linke Leitplanke. Anschließend kippte es auf die Seite und kam zum Stehen. Der Fahrer, seine 34 Jahr alte Beifahrerin und die beiden Kleinkinder kamen verletzt in ein Krankenhaus.

