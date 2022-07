Stand: 19.07.2022 07:13 Uhr Unfall auf A2 bei Watenbüttel: Sechs Menschen verletzt

Bei einem Unfall auf der A2 zwischen Braunschweig und Hannover sind in der Nacht zu Dienstag sechs Menschen verletzt worden, zwei von ihnen schwer. Wie die Polizei Braunschweig mitteilte, war zwischen Watenbüttel und Peine-Ost ein Auto in die mittlere Leitplanke geprallt. Weitere Fahrzeuge seien beteiligt gewesen, zur Unfallursache sei noch nichts bekannt. Die Aufräumarbeiten dauerten bis in den frühen Morgen, zwischenzeitlich staute sich der Verkehr auf mehreren Kilometern.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 19.07.2022 | 06:30 Uhr