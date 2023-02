Stand: 11.02.2023 15:47 Uhr Unfall auf A2 bei Peine: 40-jähriger Beifahrer stirbt

Auf der A2 bei Peine ist am Samstagmorgen ein 40-jähriger Pkw-Beifahrer bei einem Unfall ums Leben gekommen. Der Fahrer des Wagens und ein achtjähriges Kind erlitten schwere Verletzungen. Nach Polizeiangaben kollidierte der Pkw aus bisher unbekannten Gründen an der Beifahrerseite mit dem hinteren Teil eines Lkw. Der Beifahrer, der in dem Auto saß, erlag noch am Unfallort seinen Verletzungen. Der Autofahrer und das Kind kamen schwer verletzt in ein Krankenhaus. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Die A2 war in Richtung Hannover zwischen Peine und Hämelerwald für rund fünf Stunden voll gesperrt.

