Stand: 09.08.2022 10:10 Uhr Unfall an Stauende: A2 bei Braunschweig teilweise gesperrt

Die Autobahn 2 in Braunschweig ist nach einem Unfall mit drei Lkw in Richtung Hannover teilweise gesperrt. An einem Stauende fuhren am Dienstagmorgen drei Lastwagen ineinander, wie die Polizei mitteilte. Zuvor hatte es in dem Stau demnach schon einen weiteren Unfall gegeben. Zwei von drei Fahrstreifen zwischen den Anschlussstellen Braunschweig-Ost und Braunschweig-Nord seien gesperrt. Weitere Angaben zu Verletzten, der Dauer der Sperrung oder der Schadensumme waren zunächst nicht bekannt.

Weitere Informationen Verkehrsmeldungen für Norddeutschland Staus, Baustellen und Gefahren-Hinweise: aktuelle Meldungen zum Verkehr für Hamburg, Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern. mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 09.08.2022 | 09:30 Uhr