Stand: 08.11.2024 09:33 Uhr Transporter gerät auf B248 in Gegenverkehr - Fahrer stirbt

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 248 am Ortseingang Barwedel (Landkreis Gifhorn) ist ein 38-Jähriger ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, war der Mann aus Wolfenbüttel am Dienstagmorgen aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geraten. Dort prallte er auf einen Lastwagen. Der Fahrer des Lkw wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Neben der Polizei waren auch Freiwilligen Feuerwehren aus Weyhausen, Tappenbeck, Barwedel und Jembke vor Ort.

