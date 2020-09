Stand: 10.09.2020 15:23 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Unfall: Ermittler schließen Rennen weiter nicht aus

Die Ermittlungen nach einem tödlichen Autounfall bei Isenbüttel Ende August dauern an. Das teilte die Staatsanwaltschaft Hildesheim auf Anfrage von NDR 1 Niedersachsen mit. Noch immer bestehe der Verdacht auf ein illegales Autorennen. Die Ermittlungen richten sich gegen einen 24-Jährigen. Er soll an dem Rennen beteiligt gewesen sein. Ein 38-Jähriger hatte mit sehr hoher Geschwindigkeit die Kontrolle über seinen Sportwagen verloren und war gegen einen Baum geprallt. Der Fahrer starb noch an der Unfallstelle.

