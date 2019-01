Stand: 11.01.2019 07:44 Uhr

Unfälle und Sperrungen auf A7 und A2

Unfälle haben am frühen Morgen für Probleme auf Niedersachsens Autobahnen gesorgt. Auf der A7 war ein Lkw-Fahrer zwischen Bockenem und dem Dreieck Salzgitter mit seinem Fahrzeug in eine Baustelle gefahren und hatte sich den Tank aufgerissen. Bis zu 200 Liter Diesel haben sich dadurch auf der Fahrbahn verteilt. Um die Straße zu reinigen, musste die Strecke gesperrt werden. Nach Angaben der Autobahnpolizei steckten seit dem Unfall rund 1.000 Fahrzeuge hinter der Unfallstelle fest. Die A2 musste in Fahrtrichtung Berlin nach einem Unfall bei Braunschweig-Ost ebenfalls gesperrt werden. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war ein Auto unter einen Lastwagen gefahren. Der Pkw-Fahrer soll lebensgefährlich verletzt sein.

