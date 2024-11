Stand: 22.11.2024 16:00 Uhr Unerwartete Schäden: B3 bei Northeim länger gesperrt

Die Sanierung der Bundesstraße 3 zwischen Northeim und dem Ortsteil Edesheim (Landkreis Northeim) dauert länger als geplant. Unter der Fahrbahndecke zeigten sich extreme und unerwartete Schäden in der Tragschicht. Das teilte die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Bad Gandersheim am Mittwoch mit. Diese Schicht müsse jetzt ebenfalls ausgetauscht werden. Die Behörde rechnet damit, dass die Strecke am 2. Dezember wieder freigegeben werden kann. Bis dahin bleibt die Auffahrt von der B3 auf die Autobahn 7 in Richtung Hannover sowie die Abfahrt von der Anschlussstelle Northeim-Nord zur B3 gesperrt.

Weitere Informationen Verkehrsmeldungen für Norddeutschland Staus, Baustellen und Gefahren-Hinweise: aktuelle Meldungen zum Verkehr für Hamburg, Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern. mehr

