Und ewig wütet das Wildschwein in Wieda

Sie haben alles versucht. Schon im September vergangenen Jahres gründeten die Anwohner in Wieda eine Bürgerwehr, um den wühlenden Wildschweinen zu Leibe zu rücken. Nur zögerlich hatten sie damals einen Abschuss der Tiere erwogen und zunächst bemüht, diese mit Lärm und Hunden aus dem Südharzer Ferienort zu vertreiben. Heute, nach monatelangem Kampf und dem Abschuss von mehr als 80 Tieren, steht fest: Weder ein hoher Zaun noch eine gezielte Jagd können den Rotten Einhalt gebieten. Munter durchwühlen sie Camping- und Spielplätze, Gärten und zuletzt sogar den Friedhof.

Ein Fluss ist kein Hindernis

Dem Ferienort wird zum Verhängnis, dass er direkt an den Wald grenzt. Wegen eines "Futter-Engpasses" würden die Wildschweine immer wieder durch Wieda streifen, sagt Hubertus Köhler vom nahen Forstamt Bad Lauterberg der niedersächsischen Landesforsten. Nachts, wenn Wieda ruht, falle das Schwarzwild regelrecht in den Walkenrieder Ortsteil ein und suche nach Essbarem. Um zum Friedhof zu gelangen, machten sich die Tiere sogar besondere Mühe. Sie durchqueren offenbar eigens den am Gottesacker vorbeifließenden Fluss Wieda. "Zum Glück haben sie auf dem Friedhof bisher keine Gräber, sondern nur Grünflächen umgepflügt", so Gemeindemitarbeiter Edgar Nordmann.

Abschuss nach Anfütterung

Selbst das vermeintliche letzte Mittel - die intensive Jagd - blieb bislang ohne die erhoffte Wirkung. "Wir haben im vergangenen Jahr rund um Wieda mehr als 70 Tiere geschossen", sagt Köhler. Für Wieda haben die Landesforsten extra das in ihren Wäldern geltende Anfütterungs-Verbot für Wildschweine aufgehoben. Mit Futter werden Keiler und Bache nun an bestimmte Plätze gelockt, damit sie dort geschossen werden können. Mit dieser Methode sei in den vergangenen Tagen erfolgreich Jagd auf Jungtiere gemacht worden. Etwa ein Dutzend Tiere wurden laut Köhler erlegt.

Wie geht es weiter?

Doch das Problem Wildschwein bleibt. "Die Tiere sind schlau", weiß Förster Köhler. "Sie haben gelernt, dass sie in der bebauten Ortslage nicht gejagt werden dürfen." Trotz der Abschüsse gebe es weiterhin mehrere Rotten, die Wieda nach wie vor auf den Kopf stellten. "Die Bürger sind sehr unzufrieden, dass sich nichts ändert", klagt Samtgemeinde-Bürgermeister Dieter Haberlandt. Doch auch er sei ratlos.

