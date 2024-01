Stand: 07.01.2024 12:05 Uhr Unbekannter verfolgt Mann und schießt mit Schreckschusswaffe

Ein Mann ist in Salzgitter von einem Unbekannten mit einer Schreckschusswaffe bedroht worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, wurde der 36-Jährige am Samstagabend auf seiner Autofahrt nach Hause von einem Wagen verfolgt. Als der Mann an seiner Wohnung ankam und ausstieg, habe der Verfolger ebenfalls angehalten und aus dem geöffneten Autofenster mindestens fünf Mal mit einer Schreckschusswaffe auf den Boden gefeuert. Anschließend sei der Unbekannte geflohen. Laut Polizei wurde ein Strafverfahren wegen Bedrohung eingeleitet.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min