Stand: 12.10.2022 16:14 Uhr Unbekannte zünden drei Fahrzeuge im Landkreis Gifhorn an

Drei brennende Fahrzeuge und mehr als 50.000 Euro Schaden: Innerhalb von nicht einmal zwei Stunden sind an mehreren Orten im Landkreis Gifhorn am späten Dienstagabend Autos und ein Wohnmobil in Brand gesetzt worden. Zunächst ging in Isenbüttel das Auto einer 59-Jährigen in Flammen auf, eine gute Stunde später brannte ein Wohnmobil auf einem Parkplatz in der Nähe der Gifhorner Stadthalle. Weil ein Zeuge das Feuer schnell bemerkte und löschte, entstand an dem Fahrzeug nur ein geringer Schaden. Lediglich zehn Minuten nach diesem Fall wurde ganz in der Nähe ein parkendes Auto in Brand gesetzt und ein davor stehendes Auto durch die Hitze ebenfalls beschädigt. Die Gifhorner Polizei ermittelt in allen drei Fällen wegen Brandstiftung und sucht Zeugen.

