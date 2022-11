Stand: 04.11.2022 13:04 Uhr Unbekannte stehlen wertvollen Porsche aus Garage

Unbekannte haben in Göttingen einen Oldtimer im Wert von mehreren zehntausend Euro gestohlen. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, ist ein schwarzer 44 Jahre alter Porsche 911 Targa zwischen dem 24. Oktober und 1. November aus einer Garage in der Stresemannstraße verschwunden. Das Fahrzeug hat das Kennzeichen GÖ-UH 99 H. Der Porsche Targa ist unter anderem mit beigefarbenem Leder und Fuchsfelgen ausgestattet. Die Polizei Göttingen bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer (0551) 491 21 15 zu melden.

