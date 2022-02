Stand: 23.02.2022 07:37 Uhr Unbekannte sprengen Geldautomaten in Ilsede

In der Gemeinde Ilsede im Landkreis Peine haben Unbekannte in der Nacht einen Geldautomaten gesprengt. Laut Polizei war die Explosion so heftig, dass die Bankfiliale massiv beschädigt wurde. Die Täter konnten unerkannt entkommen. Ob sie Geld erbeuteten, ist noch unklar. Die Polizei sucht Zeugen. In den vergangenen Monaten wurden in Niedersachsen immer wieder Geldautomaten gesprengt - unter anderem im nur wenige Kilometer vom aktuellen Tatort entfernten Edemissen.

