Stand: 10.06.2022 07:36 Uhr Unbekannte sprengen Geldautomaten in Cremlingen

In Cremlingen (Landkreis Wolfenbüttel) haben Unbekannte in der Nacht zum Freitag einen Geldautomaten gesprengt. Zeugen hörten gegen 3 Uhr einen lauten Knall, offenbar hatten die Täter Gas in den Automaten geleitet. Der oder die Täter seien anschließend mit einem Auto geflüchtet. Die Fahndung der Polizei brachte bislang keinen Erfolg, hieß es am Freitagmorgen. Die Polizei geht davon aus, dass der Wagen an einer unauffälligen Stelle abgestellt wurde, um die Flucht später fortzusetzen. Über die Höhe der erbeuteten Summe ist nichts bekannt.

