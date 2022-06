Stand: 20.06.2022 17:43 Uhr Unbekannte sprengen Geldautomaten in Abbensen

In Abbensen im Landkreis Peine haben Unbekannte in der Nacht zu Montag einen Geldautomaten gesprengt. Ob Geld erbeutet wurde, ist laut Polizei noch unklar - der Schaden am Gebäude gehe aber in den sechsstelligen Euro-Bereich. Die Polizei fahndet nun nach mutmaßlich drei Tätern. Bewohner hatten die Einsatzkräfte über die Explosion informiert. Verletzt wurde niemand.

VIDEO: Gesprengte Geldautomaten: Wie gehen die Täter vor? (1 Min)

