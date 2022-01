Stand: 06.01.2022 14:10 Uhr Unbekannte sprengen Geldautomat in Goslar und flüchten

In Goslar haben Unbekannte am frühen Donnerstagmorgen einen Geldautomaten gesprengt. Die Täter sollen laut Polizei Geld erbeutet haben. Die Höhe der Beute steht noch nicht fest. Den Angaben zufolge entfernten sich die Verdächtigen in einem schwarzen Audi vom Tatort und flohen über die B6 in Richtung Salzgitter. Eine Fahndung sei ergebnislos verlaufen, so ein Sprecher. Der sogenannte Drive-In-Geldautomat wurde durch die Explosion zerstört. Die Beamten schätzen den Schaden auf 50.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer (05321) 33 90 entgegen.

VIDEO: Gesprengte Geldautomaten: Wie gehen die Täter vor? (1 Min)

Weitere Informationen Unbekannte sprengen Geldautomaten in Wolfsburg Ein Automat in einer Bankfiliale im Stadtteil Detmerode wurde aus der Verankerung gerissen, ein zweiter stark beschädigt. mehr Unbekannte sprengen in Salzgitter Geldautomat und flüchten Trotz Sprengung kamen die Täter nicht an den Tresor mit dem Geld. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 60.000 Euro. mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 06.01.2022 | 15:00 Uhr