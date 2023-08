Stand: 09.08.2023 21:20 Uhr Unbekannte sägen drei Jäger-Hochsitze an der Autobahn 36 um

Unbekannte haben drei Jäger-Hochsitze im Landkreis Wolfenbüttel an- und umgesägt. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, wurden zwei Hochsitze zwischen der Ortschaft Cramme und der A36 und ein Hochsitz bei der Ortschaft Leinde, ebenfalls an der Autobahn, beschädigt. Die Täter nutzten für ihre Taten laut Polizei offensichtlich eine Säge. Die drei Hochsitze befanden sich demnach in Feld- und Waldrandlage. Es wurden laut Polizei mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 10.08.2023 | 06:30 Uhr