Unbekannte beschmieren Häuser in Osterode mit "Z"-Symbol

Unbekannte haben zwei Hauswände in Osterode (Landkreis Göttingen) mit einem "Z"-Symbol beschmiert. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, soll sich die Tat in der Nacht auf Mittwoch ereignet haben. Laut Polizei ermittelt der Staatsschutz nun wegen Sachbeschädigung und des Anfangsverdachts der Belohnung und Billigung von Straftaten wie etwa Angriffskriegen. Das "Z"-Symbol gilt als Ausdruck der Unterstützung für den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine. Bilder aus dem Kriegsgebiet zeigen es etwa auf militärischen Fahrzeugen Russlands. In der vergangenen Woche hatte Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius (SPD)strafrechtliche Konsequenzen für die öffentliche Verwendung und Verbreitung des "Z"-Symbols angekündigt. Im Landkreis Hildesheim ermittelt die Polizei gegen Täter, die Autos von Geflüchteten mit dem Symbol beschmiert haben. Im Landkreis Schaumburg wurden Ermittlungen gegen eine Familie aufgenommen, auf deren Wagen das "Z" prangte.

