Stand: 07.01.2024 11:49 Uhr Unbekannte beschmieren Gebäude in Duderstadt mit Hakenkreuzen

In Duderstadt sind Schaufenster und Fassaden in der Innenstadt mit Hakenkreuzen beschmiert worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, ereigneten sich die Taten in der Nacht zu Samstag. Die Einsatzkräfte registrierten demnach an mehr als 20 Tatorten auch Abkürzungen sowie teils wirre und zusammenhanglose Sätze, hieß es. Betroffen seien unter anderem öffentliche Gebäude sowie Geschäfte, Apotheken und Gaststätten. Die Ermittler gehen derzeit von einem Einzeltäter aus. Die Polizei hat nun mehrere Ermittlungsverfahren wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen eingeleitet. Bereits in der Nacht zu Mittwoch waren in der Innenstadt gleichartige Schmierereien unter anderem am Amtsgericht, am Rathaus und an Geldinstituten aufgetaucht. Die Ermittler des Göttinger Staatsschutzkommissariats gehen von einem Zusammenhang der Taten aus.

