Unbekannte benennen Mohren-Apotheke in Möhren-Apotheke um Stand: 13.03.2023 12:52 Uhr Unbekannte haben am Wochenende mit Graffiti die Logos der Wolfsburger Mohren-Apotheke übersprüht. Anstatt kleiner Mohren-Figuren waren Möhren zu sehen. Nun ermittelt der Staatsschutz.

Es gehe um Sachbeschädigung, sagte ein Polizeisprecher am Montag. Die unbekannten Täter hatten über dem O des Schriftzugs zwei Punkte gesetzt und so die Mohren-Apotheke zur Möhren-Apotheke gemacht. Zudem wurde eine Mohren-Figur mit einer Möhre überklebt. Das Wort Mohr sei eine rassistische Fremdbezeichnung für schwarze Menschen, heißt es in dem Bekennerschreiben der Aktion "Rüben gegen Rassismus".

Apotheke schon 2020 in der Kritik

Die Inhaberin sah sich bereits vor drei Jahren mit den Vorwürfen konfrontiert und sagte damals der "Braunschweiger Zeitung": "Der Name stellt keinen Rassismus, keine Diskriminierung, keine Beleidigung oder Verunglimpfung dar. Der Name ist eine Würdigung und Wertschätzung der Pharmazeuten der Mauren, die die moderne Medizin in das rückständige Europa gebracht haben."

