Stand: 02.02.2024 14:45 Uhr Unbekannte Substanz verletzt mehrere Hausbewohner

In einem Mehrfamilienhaus in Wolfenbüttel sind mehrere Personen durch eine unbekannte Substanz verletzt worden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, hatten unbekannte Täter die Substanz am Donnerstagabend an der Haustür angebracht. Dadurch erlitten die Hausbewohner Atemwegsreizungen, mehrere Personen wurden ins Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr musste das Wohnhaus evakuieren. Die Bewohner kamen laut Polizei vorübergehend in einem angrenzenden Vereinsheim und einem Hotel unter. Den Beamten zufolge liegen derzeit keine Anhaltspunkte auf eine fremdenfeindliche Tat vor. Dennoch ermittelt der Staatsschutz, um mögliche Hinweise auf eine ausländerfeindliche Tat zu prüfen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Wolfenbüttel unter der Telefonnummer (05331) 933-0 zu melden.

