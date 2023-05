Umweltministerin Lemke besucht heute erstmals die Asse Stand: 04.05.2023 13:00 Uhr Zum ersten Mal seit Amtsantritt schaut sich Bundesumweltministerin Lemke heute das Atommülllager Asse im Landkreis Wolfenbüttel an. Dort gibt es Widerstand gegen das geplante Zwischenlager für den Asse-Atommüll.

"Ich bin wirklich sehr froh, dass wir am 15. April die letzten drei Atomkraftwerke in Deutschland abgeschaltet haben und damit verhindern konnten, dass noch mehr hochradioaktiver Müll anfällt", sagte Umweltministerin Steffi Lemke (Grüne) bei ihrem Besuch auf dem Asse-Gelände. Der Atomausstieg sei keine Selbstverständlichkeit. Teilweise sei der Weiterbetrieb der Atomkraftwerke sehr leichtfertig gefordert worden - wobei ignoriert worden sei, dass es noch kein Atommüll-Endlager gebe, so Lemke.

Zwischenlager für Atommüll in der Nähe der Asse

In der Asse lagert zwar kein hochradioaktiver, sondern schwach- und mittelradioaktiver Atommüll, doch auch dort stellt sich die Frage: wohin damit? Denn die rund 126.000 Fässer müssen geborgen werden, weil seit Jahren Wasser in das Bergwerk eindringt. Die Bundesgesellschaft für Endlagerung (BGE) ist dafür zuständig, die Asse unverzüglich stillzulegen. 2033 sollen die ersten Fässer aus dem Bergwerk geholt werden. Solange unklar ist, wo ein Atommüll-Endlager entstehen soll, müssen sie zwischengelagert werden. Dazu hatte die BGE vor drei Jahren entschieden, einen Standort in der Nähe der Asse zu suchen. Das sorgt vor Ort für Widerstand.

Heike Wiegel vom Verein "AufpASSEn" forderte im Vorfeld von Lemke, dass sie sich zum geplanten Standort des Zwischenlagers positionieren soll. Die Bürgerinitiativen wollen einen fairen Standortvergleich. Aufgrund des Streits über den Standort hatten sie zuletzt den kritischen Begleitprozess beendet.

