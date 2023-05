Umweltministerin Lemke besucht heute das Atommülllager Asse Stand: 04.05.2023 07:05 Uhr Schon lange fordern Initiativen rund um das marode Atommüllager Asse, dass sich Bundesumweltministerin Lemke ein Bild von der Lage des maroden Bergwerks macht. Heute ist sie erstmals vor Ort.

Die Bürgerinitiativen empfangen Steffi Lemke (Grüne) mit Forderungen: Sie solle sich unter anderem zum geplanten Standort eines Zwischenlagers für die schwach- und mittelradioaktiven Abfälle positionieren, sagte Heike Wiegel vom Verein "AufpASSEn". Das Bundesumweltministerium hatte im Vorfeld angekündigt, dass die Ministerin mit den regionalen Akteuren Gespräche führen werde. Zudem werde Lemke das Gelände der Schachtanlage besichtigen, in die Asse einfahren und sich ein Bild von den Arbeiten der Bundesgesellschaft für Endlagerung (BGE) machen.

VIDEO: Seit zehn Jahren wartet die Asse auf Räumung (19.07.2022) (4 Min)

Widerstand gegen geplantes Asse-Zwischenlager

Die BGE ist dafür zuständig, die Asse unverzüglich stillzulegen, weil seit Jahren Wasser in das Bergwerk eindringt. Die rund 126.000 Fässer mit schwach- und mittelradioaktivem Atommüll sollen nach der Bergung in ein Zwischenlager kommen, das in unmittelbarer Nähe zur Asse errichtet werden soll. Dagegen regt sich in der Region rund um Remlingen (Landkreis Wolfenbüttel) Widerstand. Zuletzt hatten die Initiativen den kritischen Begleitprozess beendet. Sie fordern einen fairen Standortvergleich.

2033 soll Bergung der Atommüll-Fässer beginnen

Die ersten Fässer sollen 2033 aus der Asse geborgen werden. So lange unklar ist, wo ein Endlager stehen soll, müssen sie zwischengelagert werden. Dazu hatte die BGE vor drei Jahren entschieden, einen Standort in der Nähe der Asse zu suchen.

