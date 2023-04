Stand: 25.04.2023 09:54 Uhr Umweltministerin Lemke besucht erstmals Atommülllager Asse

In der ersten Mai-Woche will Bundesumweltministerin Steffi Lemke (Bündnis 90/Die Grünen) erstmals das marode Atommülllager Asse in Remlingen (Landkreis Wolfenbüttel) besichtigen. Das hat zuerst die "Braunschweiger Zeitung" berichtet. Landkreis und Umweltinitiativen hatten die Ministerin mehrmals zu einem Besuch aufgefordert. Am 4. Mai will sie auch in den Schacht einfahren. In der Asse sind 126.000 Fässer mit schwach- und mittelradioaktivem Atommüll deponiert. Beim Termin mit der Ministerin soll es auch um das geplante Zwischenlager an der Asse gehen. Die Bundesgesellschaft für Endlagerung (BGE) mit Sitz in Peine will ein Zwischenlager direkt an der Asse. Der Landkreis Wolfenbüttel und Umweltinitiativen fordern, dass auch andere mögliche Standorte geprüft werden.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 25.04.2023 | 08:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Atomkraft