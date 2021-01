Stand: 31.01.2021 12:04 Uhr Ummern: Paar bei Brand im Landkreis Gifhorn schwer verletzt

Bei einem Feuer in Ummern (Landkreis Gifhorn) sind am Sonnabend zwei 60 und 70 Jahre alte Menschen schwer verletzt worden. Laut Polizei waren die Einsatzkräfte gegen 18.45 Uhr zu einer Wohnung in einer Doppelhaushälfte gerufen worden. Als sie vor Ort eintrafen, hatten die 70 Jahre alte Bewohnerin und ihr 60-jähriger Lebensgefährte das Feuer bereits wieder gelöscht. Beide erlitten Rauchgasvergiftungen, die Frau zog sich zudem schwere Brandverletzungen an Armen und Beinen zu. Sie wurden ins Krankenhaus gebracht. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei hatte das Paar offenbar einen Kamin mit einem Brennstoff befüllt. Dabei dürfte es zu einer Verpuffung gekommen sein, so die Ermittler.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 01.02.2021 | 06:30 Uhr