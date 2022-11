Aus dem Symphonieorchester in den Ukraine-Krieg und zurück Stand: 18.11.2022 11:39 Uhr Roman Usenko ist Posaunist im Göttinger Symphonieorchester und er ist Ukrainer. Darum verlässt er im Frühjahr 2022 seine Familie und zieht in den Krieg. Für 102 Tage will er seine Heimat verteidigen.

von Theresa Möckel

Nur fünf Tage nach dem russischen Angriff auf die Ukraine entscheidet sich Roman Usenko dazu, dass er für sein Heimatland kämpfen möchte. Viele seiner Freunde und auch sein Vater wohnen noch in der Ukraine. Gemeinsam mit ihm kommen noch andere Ukrainer aus dem Westen zurück, erzählt er. Zehn Tage nach Ausbruch des Krieges sollen es 160.000 Männer sein, schätzt er. Sein Vorhaben setzt er sehr spontan um, erhält viel Unterstützung von seinen Kolleginnen und Kollegen aus dem Göttinger Symphonieorchester. Für die Zeit seines Einsatzes lässt er sich beurlauben. Ein Freund bringt ihn bis zur polnisch-ukrainischen Grenze. Von dort aus fährt er per Anhalter durch die Ukraine. Er schließt sich der 24. Brigade an und bekommt einen Crashkurs in militärischer Ausbildung. Seine Brigade ist an der ostukrainischen Front stationiert.

"Manchmal haben wir drei, vier Tage nicht geschlafen"

Die Erlebnisse, die er während seines Einsatzes macht, nehmen ihn sehr mit. "Wir haben jeden Tag Nachrichten gekriegt, schlechte Nachrichten: Jemand ist ums Leben gekommen, jemand wird vermisst, jemand wurde verhaftet." Der Kommandeur der Brigade setzt ihn zunächst für Hilfsleistungen ein. Roman Usenko kümmert sich um Lieferungen von Medikamenten, Ausrüstung und auch Kleidung. Eine Schicht in der Wache dauert bis zu 26 Stunden - danach sind zehn Stunden Pause. "Und genau in diesem Zeitpunkt kommt ein Luftangriff. Manchmal haben wir drei, vier Tage nicht geschlafen. Das ist heftig. (...) Aber das Schlimmste sind die Menschen. In unserer Brigade gab es schwere Verluste."

"Was man da sieht, kann man nicht beschreiben"

Der Spaten wird mitunter wichtiger als die Kalaschnikow, erzählt er. Denn mithilfe des Spatens vergraben er und seine Kameraden sich. Bewegungslos verstecken sie sich in den Löchern vor russischen Drohnen. Die Bilder aus dem Krieg könne man eigentlich gar nicht beschreiben, sagt Usenko. Und tut es dann doch: "15 Meter entfernt stand ein Kollege, ein Freund und da kam direkt hier eine 120 mm Granate und es gibt gar nichts, nur so schwarze Erde. Ein verbrannter Platz, einfach so ein Grab."

Zusammenhalt unter Kameraden

Nach fünf Monaten endet seine Beurlaubung. Roman Usenko reist zurück nach Göttingen. Der Kontakt zu seinen ehemaligen Kameraden in der Ukraine bleibt bestehen: "Wir haben wirklich so eine Beziehung wie Brüder. Die sind so bunt, so unterschiedlich: ein Bauer, ein IT-Spezialist, ein Lehrer und die sind alle Helden. Die sind richtige Leute. Ich habe in diesen 102 Tagen mehr richtige Männer gesehen als in den letzten 20 Jahren." In nächster Zeit wieder zu kämpfen, kann sich Roman Usenko nicht vorstellen. Sein Kommandeur habe zu ihm gesagt: "Von dir kommt mehr Hilfe, wenn du das machst, was du parallel gemacht hast - also Hilfsleistungen organisieren. Diese Spenden werden immer noch gebraucht." Roman Usenko ist sich sicher, dass seine Kameraden weiterkämpfen. Es herrsche nach wie vor eine hohe Motivation, das Land zu verteidigen, denn alle wüssten, was passiert, wenn sie es nicht schaffen.

Zurück im Alltag

Zurückzufinden in seinen "deutschen" Alltag, das habe einige Zeit gedauert: "Direkt nach meinem Ankommen in Deutschland, ich hatte überhaupt keine Lust, die Posaune anzufassen. Gar nicht. Das war das erste Mal in meinem Leben. Aber langsam bin ich wieder zurück." Von Göttingen aus kümmert er sich nun weiter darum, dass Spenden gesammelt und in die Ukraine geschickt werden.

