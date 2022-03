Stand: 04.03.2022 14:20 Uhr Ukraine: Weitere Hilfstransporte werden vorbereitet

Die Hilfsbereitschaft für die Menschen in der Ukraine ist in Niedersachsen weiter hoch. In der Region Braunschweig haben viele Verbände, Städte und Privatleute entsprechende Aktionen gestartet. Das Rote Kreuz im Landkreis Wolfenbüttel hat etwa in kurzer Zeit Hilfsgüter auf den Lkw eines Landwirts geladen - darunter Stangenzelte, Feuerlöscher, Stiefel und Erste-Hilfe-Material. Eine Autowerkstatt aus Braunschweig bringt zwei Lastwagen mit Hilfsgütern auf den Weg. In Gifhorn und Ribbesbüttel sollen mehrere Laster und Lieferwagen eines Taxi-Unternehmens beladen werden. In Gifhorn wird auch eine Spendenaktion koordiniert. Dabei wurde in der ukrainischen Partnerstadt Korssun gefragt, was dringend gebraucht wird. Genau dies werde jetzt zusammengestellt, hieß es.

