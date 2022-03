Stand: 07.03.2022 16:29 Uhr Ukraine-Krieg: 70 Prozent der Unternehmen pessimistisch

Der Krieg in der Ukraine belastet die regionale Wirtschaft erheblich. Das ist das Ergebnis einer Blitzumfrage der Industrie- und Handelskammer (IHK) Lüneburg-Wolfsburg. 100 Unternehmen hat die Kammer nach eigenen Angaben befragt, 70 Prozent von ihnen erwarten demnach negative Folgen durch den Krieg. Die Firmen rechnen mit Umsatzeinbußen sowie mit steigenden Kosten durch höhere Beschaffungspreise. Auch Probleme in den Lieferketten und in der Logistik werden erwartet. 31 Prozent der befragten Betriebe hätten ihre Geschäftsbeziehungen nach Russland und in die Ukraine abgebrochen, heißt es.

