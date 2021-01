Überraschung bei VW: Betriebsgewinn von zehn Milliarden Euro Stand: 22.01.2021 14:50 Uhr Trotz Corona-Krise rechnet der Volkswagen-Konzern für das Jahr 2020 mit einem Milliardengewinn. Es werde mit einem Betriebsergebnis vor Sondereinflüssen von rund zehn Milliarden Euro gerechnet, so VW.

2020 hatte die Corona-Krise den Konzern zunächst heftig getroffen, nach einem Verlust von 1,4 Milliarden Euro netto im ersten Halbjahr habe sich der Absatz aber in der zweiten Jahreshälfte erholt, teilten die Wolfsburger am Freitag mit. Insgesamt waren die Auslieferungen des Konzerns im Jahr 2020 um 15,2 Prozent abgerutscht. Der jetzige Milliardengewinn ist etwa halb so hoch wie im Jahr zuvor, wie NDR 1 Niedersachsen berichtet. 2019 hatte VW im Tagesgeschäft ein bereinigtes Betriebsergebnis von gut 19,3 Milliarden Euro verbucht.

Videos 1 Min VW: Schlechte Zahlen, gute BGH-Urteile Volkswagen hat die Quartalszahlen vorgestellt. Die Corona-Krise macht dem Autobauer schwer zu schaffen. Mehrere BGH-Urteile zum Dieselskandal entlasten das Unternehmen aber finanziell. (30.07.2020) 1 Min

Endgültige Zahlen Ende Februar

Angaben zum Nettogewinn machte Volkswagen noch nicht. Auch hier kalkulierte der Autohersteller zuletzt damit, 2020 noch in den schwarzen Zahlen abschließen zu können. Endgültige Zahlen will Volkswagen Ende Februar veröffentlichen. Zu den Sondereinflüssen zählen vor allem weitere Rechtskosten zur Bewältigung der Diesel-Krise.

Experten positiv überrascht

Branchenbeobachter werteten die Eckdaten von Volkswagen positiv. Nord/LB-Analyst Frank Schwope sprach von einem "überraschend stark ausgefallenen" Ergebnis. Er warnte aber auch, dass die gegenwärtigen Lockdowns noch einmal "starke Herausforderungen" mit sich bringen würden.

