Stand: 02.09.2022 07:59 Uhr Überfüllte Schulbusse: Kinder stehen gelassen

Schülerinnen und Schüler in Südniedersachsen werden von Schulbussen regelmäßig nicht mitgenommen. Betroffen sind etwa die Gemeinde Gleichen (Landkreis Göttingen) und der Landkreis Holzminden, wie der NDR in Niedersachsen erfuhr. Die Fahrt mit dem Schulbus sei derzeit ein Glücksspiel, sagen viele Eltern in Gleichen. Der Zweckverband Verkehrsverbund Südniedersachsen entschuldigte sich. Dieser ist zusammen mit den Landkreisen und der Regionalbus Braunschweig (RBB) für die Schulbusse zuständig. Es gebe Personalprobleme bei der RBB, hieß es auf Nachfrage. Die Fahrpläne sollten angepasst werden, der Verbund bittet um Geduld. Das könne bis zu den Herbstferien dauern.

