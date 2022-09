Überfüllte Schulbusse: Etliche Kinder stehen gelassen Stand: 02.09.2022 14:31 Uhr Kinder in den Landkreisen Holzminden und Göttingen werden offenbar von Schulbussen vermehrt stehen gelassen. Zumindest in Göttingen will jetzt der Landkreis einspringen.

Dies erfuhr der NDR in Niedersachsen. Die Fahrt mit dem Schulbus sei derzeit ein Glücksspiel, sagen viele Eltern in der Gemeinde Gleichen bei Göttingen. Der Zweckverband Verkehrsverbund Südniedersachsen entschuldigte sich nun. Durch personelle Engpässe bei der Regionalbus Braunschweig GmbH (RBB) habe insbesondere die Schülerbeförderung stark gelitten, heißt es in einer Mitteilung. Der Zweckverband Verkehrsverbund Südniedersachsen ist zusammen mit der RBB und den Landkreisen für die Schulbusse zuständig.

Landkreis Göttingen will fehlende Buslinie über andere Firma wieder anbieten

Seit dem Fahrplanwechsel zum neuen Schuljahr gibt es in der Gemeinde Gleichen weniger Buslinien. Der einzig verbleibende Schulbus ist dadurch oft überfüllt. Jetzt hat der Landkreis Göttingen angekündigt, die von der RBB gestrichene Linie über ein anderes Unternehmen wieder anbieten zu wollen. Dafür will der Kreis 40.000 Euro bereitstellen, sagte Göttingens Kreisrätin, Doreen Fragel (Grüne). Aus Sicht des Landkreises habe die RBB an der falschen Stelle gekürzt.

Eltern können Probleme per E-Mail melden

Von Unternehmensseite hieß es, die Planerinnen und Planer hätten die Probleme mittlerweile identifiziert und versuchten, Schwierigkeiten schnellstmöglich zu beheben. Einen völlig neuen Fahrplan zu konzipieren, nehme allerdings Zeit in Anspruch. Dies könne bis zu den Herbstferien dauern. Zudem bedankte sich der Verbund bei allen, die sich zu den Problemen gemeldet hatten. Dies könnten Fahrgäste und Eltern auch weiterhin tun, und zwar unter der E-Mail-Adresse planung@zvsn.de. Auch der Landkreis Holzminden sei als Träger der Schülerbeförderung sehr daran interessiert, dass die Schulbusse funktionierten und nehme weitere Hinweise auf Mängel unter schuelerbef@landkreis-holzminden.de entgegen.

Landkreis Rotenburg nimmt zwei Verbindungen wieder auf

Der Landkreis Rotenburg (Wümme) teilte am Freitag mit, zwei bisher nicht bediente Schulbus-Linien wieder aufzunehmen. Ab kommenden Montag sollen demnach die Linie 852 um 15.02 Uhr vom Schulzentrum Sottrum fahren sowie die Linie 858 um 16.14 Uhr ab dem Schulzentrum KGS Tarmstedt. Vier weitere Verbindungen, die seit Schulbeginn nicht bedient werden, fallen laut Landkreis weiterhin aus. Man wolle diese in Zusammenarbeit mit dem Verkehrsunternehmen Weser-Ems-Busverkehr aber auch bald wieder anbieten.

