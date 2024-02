Stand: 24.02.2024 10:28 Uhr Überfall auf Supermarkt - Räuber droht mit Pistole

Am Freitagabend hat ein Unbekannter einen Supermarkt in Wolfenbüttel überfallen. Wie die Polizei mitteilte, bedrohte der maskierte Mann den Kassierer mit einer Pistole und forderte Bargeld. Anschließend nahm der Räuber das Geld selbst aus der Kasse und floh. Die Polizei leitete nach eigenen Angaben sofort eine Fahndung ein und suchte auch mit einem Hubschrauber nach dem Mann, jedoch erfolglos. Wie viel Geld erbeutet wurde, teilten die Beamten mit Verweis auf ermittlungstaktische Gründe nicht mit. Sie bitten um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer (05331) 933-0. Der Überfall geschah demnach gegen 21.30 Uhr in der Dietrich-Bonhoeffer-Straße. Der Täter soll 1,70 bis 1,85 Meter groß gewesen sein und eine goldfarbene Bomberjacke mit Drachenmotiven sowie eine schwarz-graue Jogginghose und Handschuhe getragen haben. Sein Gesicht verdeckte er mit einer Skimaske.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min