Stand: 14.10.2021 07:48 Uhr Überdurchschnittliche Erträge: Rübenkampagne läuft gut an

Die Zuckerrüben-Ernte in Niedersachsen ist in den ersten vier Wochen gut angelaufen. Der Landesbauernverband erwartet eine bessere Ernte als im Vorjahr. "Bundesweit befinden sich die Erträge bislang auf einem überdurchschnittlichen Niveau", sagte eine Verbandssprecherin der Deutschen Presse-Agentur. Der Nordzucker-Konzern in Braunschweig sieht die aktuelle Erntesaison dagegen gemischt. Demnach seien die Rüben-Erträge zwar gut, allerdings mit unterdurchschnittlichen Zuckergehalten. Nordzucker rechnet mit einer Produktion wie im Vorjahr. Die Rübenkampagne geht voraussichtlich bis in die zweite Januarhälfte.

