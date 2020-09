Stand: 23.09.2020 20:50 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

UMG-Baugesellschaft: Landtag gibt 17,61 Millionen

Der Haushaltsausschuss des Niedersächsischen Landtags hat grünes Licht für die Baugesellschaft der Universitätsmedizin Göttingen gegeben, wie das Ministerium für Wissenschaft und Kultur am Mittwoch mitteilte. Die Politiker segneten demnach die Finanzierung der Gesellschaft über eine Summe von 17,61 Millionen Euro ab, auszahlbar in den kommenden zehn Jahren. Damit sollen Personal- und Sachkosten abgedeckt werden. "Dies ist ein weiterer wichtiger Schritt für die Planung des ersten Bauabschnitts der Universitätsmedizin Göttingen“, sagte Niedersachsens Minister für Wissenschaft und Kultur, Björn Thümler (CDU). Das Universitätskrankenhaus soll für rund 1,1 Milliarden Euro neue Gebäude erhalten. Der Baubeginn stockt, weil der Neubau nach Kritik des Landes an den Finanzplänen der Klinik neu ausgeschrieben werden musste.

