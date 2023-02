Trotz schlechten Wetters: Viele Urlauber fahren in den Harz Stand: 11.02.2023 18:31 Uhr Viele Wintersportbegeisterte haben sich am Samstag trotz schlechter Witterungsbedingungen auf den Weg in den Harz gemacht. Der Skilift am Wurmberg konnte nur eingeschränkt betrieben werden.

Grund dafür waren Sturmböen. Diese wehten mit einer Geschwindigkeit von bis zu 90 Kilometern die Stunde. Die Seilbahn konnte gar nicht fahren, so ein Sprecher des Skigebiets. Jedoch seien die Skifahrer trotz heftiger Windböen und Regens nicht aufzuhalten gewesen, sagte er angesichts des Besucheransturms. Im Skigebiet am Wurmberg liegen derzeit bis zu 50 Zentimeter Schnee, hieß es.

VIDEO: Touristenansturm im Harz: Braunlage setzt auf Skibus (30.01.2023) (3 Min)

Besucheransturm im Harz: Viele machen Kurzurlaub

In Sachsen-Anhalt sind noch an diesem Wochenende Schulferien, in Thüringen und Sachsen haben die Frühjahrsferien gerade begonnen. "Wir haben auch viele Kurzurlauber", sagte der Sprecher der Wurmbergseilbahn in Braunlage. Und: Man wolle noch bis Ostern Ski fahren.

