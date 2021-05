Stand: 26.05.2021 13:45 Uhr Trotz Mietpreisbremse: Mieten sind drastisch gestiegen

Die Preise für Mietwohnungen sind in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen, seitdem diese für Investoren mehr Gewinn versprechen als die seit Jahren niedrigen Zinsen im Geldgeschäft. In Göttingen ist die Miete seit 2015 um 16 Prozent gestiegen, in Braunschweig um 14 Prozent, wie das Internet-Portal "Immo-Welt" ermittelt hat. Auch die Mietpreisbremse, die vor sechs Jahren eingeführt wurde, um drastische Mieterhöhungen zu verhindern, konnte diesem Trend nicht entgegenwirken. Der Geschäftsführer des Mietervereins Braunschweig und Umgebung, Timo Sass, kritisiert, dass die Mietpreisbremse nicht greifen kann, weil sie allzu dreiste Vermieter nicht mit Bußgeldern belegt. In Deutschland wohnt knapp die Hälfte der Menschen zur Miete.

