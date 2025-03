Stand: 27.03.2025 15:18 Uhr Trotz Insolvenz: Kunsthaus Göttingen öffnet wieder

Im Kunsthaus in Göttingen eröffnet am Donnerstagabend eine neue Ausstellung. Darin zeigt der Starfotograf Juergen Teller aktuelle Fotos aus Auschwitz Birkenau. Dabei war das Haus im Herbst geschlossen worden. Denn nach dem Start im Jahr 2021 rutschte das Kunstmuseum im vergangenen Jahr in die Insolvenz. Die Politik wollte kein zusätzliches Geld geben. Nun geht es mit einem Sparkurs und mit deutlich mehr Ehrenamt weiter. Auch der neue künstlerische Leiter Johannes-Peter Herberhold, der Leiter des Göttinger Literaturherbstes und der Verleger Gerhard Steidl bekommen kein Geld.

