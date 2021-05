Stand: 11.05.2021 12:08 Uhr Trotz Corona: Gandersheimer Domfestspiele sollen starten

Nach der coronabedingten Absage im vergangenen Jahr sollen die Gandersheimer Domfestspiele in Bad Gandersheim in diesem Sommer wieder stattfinden. Vor der "Dom" genannten Stiftskirche habe bereits der Aufbau der Bühne begonnen, teilte die Festspiele-Gesellschaft mit. Die Proben sollen am 17. Mai beginnen. Die Gandersheimer Domfestspiele zählen bundesweit zu den bedeutendsten Theaterfestivals unter freiem Himmel. Mehr als 50.000 Zuschauer besuchen alljährlich das Festival. Für die Probenzeit sei ein detailliertes Hygienekonzept erarbeitet und mit den Gesundheitsdiensten des Landkreises Northeim abgestimmt worden, hieß es. Bei der 62. Auflage der Domfestspiele vom 20. Juni bis 29. August sollen insgesamt fünf Stücke zur Aufführung kommen.

